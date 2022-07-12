Kaf-Kaf’ta genç Taha belirsiz

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da Taha Yeşilbaş krizi patlak verdi. Geçtiğimiz mayıs ayında profesyonel sözleşme imzalayan Taha Yeşilbaş'ın yeşil-kırmızılı kulüpten ayrılmak istediği öğrenildi. Karşıyaka ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki santrforun kendisine takım aradığı iddia edildi. Kulübe yakın kaynaklar menajerlerin genç futbolcunun kafasını karıştırdığını belirtirken, geçen sezon U19 takımının golcüsü olan Taha'nın yuvada kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



KARŞIYAKA'YI FİNALE TAŞIDI

Beşiktaş ve Ümraniyespor altyapısında oynadıktan sonra transfer edilen genç forvet oyuncusu, geçen sezon U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde 14 gol attığı Karşıyaka ile final oynamıştı. Bu arada Kaf-Kaf yönetimi dış transfer çalışmalarına teknik direktör Erman Güraçar'ın raporu doğrultusunda aralıksız devam ediyor.

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