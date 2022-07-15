KSK’de Güraçar konuştu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi tesislerinde toplanarak hazırlıklara başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, kiralık oyuncu transferine soğuk bakanlara yanıt verdi. Büyükşehirlerde alt liglerdeki takımların uzun yıllar üst liglerden oyuncu kiralama yöntemine gittiğini ifade eden teknik patron Güraçar, "Biz niye kiralık oyuncu alıyoruz' bakışı var, bunu hissediyorum" dedi.

AYKUT BİZİMLE DEVAM EDECEK

Niğde Anadolu FK'dan eski öğrencisi Polat Abay'ı Altınordu'dan kiraladıklarını hatırlatan Güraçar, "Polat, iki kategori üstten gelen milli bir oyuncu. Altınordu'nun bonservisiyle verme niyeti yok. Altınordu'dan iki yıllığına kiraladığımız Aykut bizimle devam edecek, sene sonu mukavelesi bitecek. Hem şampiyonluk kovalayıp hem genç hem de bonservisiyle bir oyuncu almak çok zor" yorumu yaptı.