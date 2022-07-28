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Haberler Karşıyaka Karşıyaka harıl harıl

Karşıyaka harıl harıl

28.7.2022

Karşıyaka harıl harıl
Karşıyaka, Bolu kampını yoğun tempoyla sürdürüyor. 31 kişilik geniş kadrosuyla güç depolayan yeşil-kırmızılı ekip lige hazırlanıyor. İlk hazırlık maçında Sapanca'yı 5-1 yenen Karşıyaka, 29 Temmuz Cuma Arnavutköy Belediyespor'la da oynayacak. Yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Erman Güraçar takımın performansından son derece memnun olduğunu belirtirken, "Ligin başlangıcına kadar hazır hale gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Günlerdir takımla çalışıp kulüplerinden evrak işlemleri tamamlanan yeni transferler orta saha Kerem Pala ve kaleci Enes Kalyoncu'yla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.
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