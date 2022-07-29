  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka İzmir’de basketbol şölenine geri sayım

İzmir’de basketbol şölenine geri sayım

29.7.2022

İzmir’de basketbol şölenine geri sayım

BU yıl İzmir'de düzenlenecek altyapı basketbolunun en önemli organizasyonlardan FIBA U18 Avrupa Şampiyonası, kentte 16 ülke takımını bir araya getirecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde 30 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak şampiyonada aralarında ay-yıldızlı ekibimizin de bulunduğu 16 ülkenin 18 yaş basketbol milli takımları şampiyonluk mücadelesi verecek.

Şampiyonaya ev sahipliği yapan Türkiye, B Grubu'nda İspanya, Almanya ve Polonya arasında ilk ikiye girmeye çalışacak. A Grubu'nda Fransa, Rusya, Büyük Britanya, İsrail, C Grubu'nda Sırbistan, Yunanistan, Slovenya, Çekya, D Grubu'nda ise Litvanya, İtalya, Karadağ ve Hırvatistan yer alacak. Milli takımımızın tüm maçları ve şampiyonanın yarı final ve final karşılaşmaları Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Gruptaki tüm maçlarını saat 20.30'da oynayacak Türkiye, ilk maçta yarın Polonya'yla rakip olacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA