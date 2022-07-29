İzmir’de basketbol şölenine geri sayım

BU yıl İzmir'de düzenlenecek altyapı basketbolunun en önemli organizasyonlardan FIBA U18 Avrupa Şampiyonası, kentte 16 ülke takımını bir araya getirecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde 30 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak şampiyonada aralarında ay-yıldızlı ekibimizin de bulunduğu 16 ülkenin 18 yaş basketbol milli takımları şampiyonluk mücadelesi verecek.

Şampiyonaya ev sahipliği yapan Türkiye, B Grubu'nda İspanya, Almanya ve Polonya arasında ilk ikiye girmeye çalışacak. A Grubu'nda Fransa, Rusya, Büyük Britanya, İsrail, C Grubu'nda Sırbistan, Yunanistan, Slovenya, Çekya, D Grubu'nda ise Litvanya, İtalya, Karadağ ve Hırvatistan yer alacak. Milli takımımızın tüm maçları ve şampiyonanın yarı final ve final karşılaşmaları Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Gruptaki tüm maçlarını saat 20.30'da oynayacak Türkiye, ilk maçta yarın Polonya'yla rakip olacak.