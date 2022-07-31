Karşıyaka’da Kerem de tamam

3. Lig 1. Grup'ta yeni sezon çalışmalarını şampiyonluk parolasıyla sürdüren Karşıyaka, geçtiğimiz sezonun devre arasında Çorum FK'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kerem Pala'nın bonservisini aldı. İzmir temsilcisi 23 yaşındaki hücumcu orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kerem Pala ile 3 yıl daha! Geçtiğimiz sezon devre arasında Çorum FK'dan kiralık olarak takımımıza katılan Kerem Pala ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Yeni sözleşmemizin kulübümüze ve oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

14 MÜCADELEDE FORMA GİYDİ

Emre Gemici, Okan Baydemir, Onur Kolay, Polat Abay ve Enes Kalyoncu'ya imza attıran Karşıyaka altıncı takviyesini Kerem'le yaptı. Geride kalan sezonda devre arasında katıldığı yeşil-kırmızılı ekipte 14 maçta forma giyen genç futbolcu Kerem, rakip ağlara 1 de gol göndermişti. Öte yandan Bolu kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Sapanca Gençlikspor'u 5-1 mağlup eden Kaf-Kaf, ikinci sınavında 2. Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor'u 2-1'lilk skorla geçti. Yeşil-kırmızılıların gollerini Özgür ve U-19 takımından profesyonel yapılıp Sapanca ağlarını da sarsan Taha attı. Karşıyaka kamptaki son sınavda yarın Soma ile rakip olacak. ■ BERKE ÖZBAY