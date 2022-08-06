Karşıyaka’da 3 isim yolcu

TFF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen ve Bolu kampı dönüşü çalışmalarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeniden başlayan Karşıyaka kadroda 3 eleme yaptı. Kaf-Kaf, teknik direktör Erman Güraçar'ın raporu doğrultusunda altyapı patentli Ferdi Burgaz ve Mustafa Durgun'u tecrübe kazanmaları için kiralık gönderme kararı aldı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Alanya Kestelspor'a kiralık verilip hazırlık döneminde takıma dönen 23 yaşındaki yine altyapı patentli sağ bek İlyas Kahraman'la ise yolların ayrılacağı öğrenildi. Daha önce kadrodaki altyapı patentli gençlerden Batuhan Kara ve Mustafa Çalışkan'dan da kulüp bulmalarını isteyen yeşil-kırmızılılarda U-19 takımında kadroya dahil edilen 9 gençten Taha Yeşilbaş, Selçuk ve Mertcan Koç, A takımda yer almayı sürdürecek. U-19'dan diğer genç futbolcular da zaman zaman A takım antrenmanlarına alınacak.