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Karşıyaka’da en kritik hafta

30.8.2022

Karşıyaka’da en kritik hafta
TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğun güçlü adayı Karşıyaka, sezon öncesi en kritik haftaya girdi. Lige hazırlanırken bir yandan da transfer yasağını kaldırarak 6 yeni futbolcusuna lisans almaya çalışan İzmir ekibi, bu hafta saatlerle yarışacak. Kadrosunda geçen sezondan kalan futbolcuların lisanslarını geçen hafta içinde çıkaran yeşil-kırmızılılar, bu hafta içinde kalan 3 eski futbolcusuna da 500 bin TL civarındaki borcunu yatırarak yasağı tamamen açmayı hedefliyor. Karşıyaka yönetimi, yasağı kaldırarak yeni futbolcuları 4 Eylül Pazar günü Nevşehir Belediyespor deplasmanında oynanacak olan ilk hafta maçında sahaya sürmeyi istiyor. Transfer sezonu ise 8 Eylül'de bitecek. Yeşil-kırmızılılar, transferin bitimine 10 gün kala stoper, sağ bek ve orta saha arayışlarını da sürdürüyor.
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