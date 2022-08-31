Karşıyaka’da Samican yolcu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mutlak şampiyonluk hedefiyle sezona hazırlanan Karşıyaka'da ligin başlamasına günler kala Mustafa Samican Keskin sıkıntısı yaşanıyor. Yeşil-kırmızılı ekibe geçen sezon başında Şanlıurfaspor'dan transfer olup 30 maçta attığı 6 golle takımın en skorer oyuncularından olan 29 yaşındaki orta saha kadro dışı bırakıldı. Yönetimle görüşüp ücretinde iyileştirme isteyen Samican, talebi yerine gelmeyince takımdan ayrılmak

istediğini belirtti. Samican'ın daha yüksek ücretle transfer teklifi aldığı için gitmeyi talep ettiği iddia edilirken, kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncu takımdan ayrı özel program dahilinde çalışıyor. Yolların ayrılması beklenen Samican'la bonservis pazarlığı sürüyor. İzmir ekibinde kadroda düşünülmeyip kulüp bulması istenen altyapı patentli sağ bek İlyas da bonservisini almaya çalışıyor.

KAF-KAF, KSK FAN ZONE'DA BULUŞUYOR

TÜRK sporunun en köklü camialarından biri olan Karşıyaka yeni sezon öncesi, Karşıyaka Belediyesi Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Futbol Şube Yönetimi, camianın önde gelen isimleri, sponsorların ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen taraftarlarının katılacağı organizasyon ile sezona 'merhaba' diyecek. Karşıyaka'nın sezon öncesi forma lansmanınında yapılacağı organizasyon bugün saat 19.12'de KSK Fan Zone'da olacak. Taraftarlar da Nevşehir Belediyespor deplasmanı öncesi yarın antrenman ziyareti yapıp takıma moral verecek.