Karşıyaka’da işler yolunda

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Karşıyaka'da kara bulutlar dağılıyor. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın önceki gün düzenlenen teşekkür ve forma lansmanı organizasyonunda transfer yasağının kalktığını açıklaması ve altyapı ile tesis konusundaki planlarından bahsetmesi üzerine kulüpte yüzler güldü. Yaklaşık 150 dosyayı kapatan, transfer ile ilgili bir sorunu kalmayan İzmir temsilcisi 6 yeni takviyesine lisans çıkarabilecekken, alternatifli bir yedek kulübesi için de oyuncu arayışlarını sürdürecek. Yeşil-kırmızılılar, transferin bitimine 1 haftalık süre kala stoper, sağ bek ve orta sahaya takviye yapmak için piyasa araştırmalarını da sürdürüyor.

110. YILA ÖZEL FORMA

KARŞIYAKA'DA yeni sezon öncesi KSK Fan Zone'da düzenlenen gecede kulübe sponsorluk desteği veren isim ve şirketlere teşekkür plaketi verilirken, futbol takımının giyeceği formalar da oyuncular tarafından tanıtıldı. Kaf-Kaf, yeşil-kırmızı çubuklu ve beyaz formanın yanı sıra kulübün 1 Kasım 2022'de kutlanacak kuruluşunun 110'uncu yılı için özel siyah forma tasarlattı. Formanın arkasında cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübe yaptığı ziyarette çekilen fotoğrafın görseli de işlendi.

■ BERKE ÖZBAY