KSK’den süper seri

3. Lig 1. Grup'ta sezona Nevşehir deplasmanında aldığı galibiyetle iyi başlayan Karşıyaka, kaybetmeyi unuttu, süper seriye imza attı. Geçen sezon oynadığı son 11 maçında rakiplerine boyun eğmeyen İzmir temsilcisi, ligin ilk maçı olan Nevşehir galibiyetiyle yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı, büyük alkış topladı. Son yenilgisini geçen sezon 20 Şubat 2022'de Orduspor deplasmanında alan yeşil-kırmızılılar, 6 ay 15 gündür sahadan puansız ayrılmıyor.

7 GALİBİYET, 5 BERABERLİK ALDI

Bu süreçte geçen yıl oynadığı maçlarda Gümüşhane ve Ağrı 1970 ile 1-1, Çankaya FK ve Edirnespor ile 0-0, Belediye Derincespor ile ise 2-2 berabere kalan İzmir ekibi, Ceyhanspor'u 7-0, Tepecikspor'u 2-0, Karaköprü Bld'yi 3-1, Modafen'i 1-0, Fethiyespor'u 4-1, Kırıkkale Büyük Anadolu'yu ise 7-4 yenerek son 11 maçını kayıpsız geçmişti. Kaf-Kaf, bu sezon ise Nevşehir Belediyespor karşısında aldığı 2-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırarak yenilmezlik serisini 12 karşılaşmaya çıkararak geçen yıl yakaladığı büyük çıkışını sürdürdü.

GÜRAÇAR'DAN OYUNCULARA ALKIŞ VE UYARI

KARŞIYAKA'DA teknik direktör Erman Güraçar, önemli bir galibiyet aldıklarını ancak ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söyledi. Şampiyonluk iddiasıyla hazırlandıkları lige iyi başlamanın önemli olduğunu belirten Erman Güraçar, "Ciddi yatırım yapan, iyi bir takıma karşı oynadık. Deplasmanda önemli bir 3 puanı hanemize yazdırdık ama henüz sadece 1 maç kazandık. Aynı ciddiyetle galibiyetleri seri haline getirmeliyiz" diye konuştu. Transfer döneminin bitimine 2 gün kala eksikleri bulunduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Orta saha ve defansta eksiğimiz var. Kadro dışı olan Samican'ın durumunu bekliyoruz, değerlendirilecek. Devam edip etmeyeceğine göre karar vereceğiz. Ayrılırsa takviye ihtiyacımız olacak. Defansa da 25 yaş kontenjanına takılmayan genç oyuncu bakıyoruz" dedi. Kaf-Kaf, Ziraat Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu'nda ise Bergama FK'yla eşleşti.

■ BERKE ÖZBAY