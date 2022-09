Güraçar’ın güveni tam

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona galibiyetle başladıktan sonra çıktığı ilk iç saha maçında Belediye Derincespor'a 1-0 yenilen şampiyon adayı Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, umut saçtı. Genç teknik adam puan kayıplarının olacağını, önemli olanın sezon sonundaki tablo olduğunu ifade etti. Ligin yapısının kısır sonuçlara gebe olduğunu dile getiren Erman Güraçar, "Yakaladığı ilk pozisyonları gole çeviren takımlar avantaj elde ediyor. Biz geçen hafta Nevşehir deplasmanında bulduğumuz ilk pozisyonları attık. Bu maçta da ilk yarıda net pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik" diye konuştu.



HÜCUMDAN VERİM ALAMADIK

İkinci yarı başında yaptıkları değişikliklerden verim alamadıklarını vurgulayan Güraçar, "İkinci yarıda biz geçen sezon göreve geldiğimizden beri en kötü futbolu oynadık. Birbirine denk oyunculardan kurulu bir kadroyuz. Oyuna aldığımız isimler 2 senede 45 gol atan Emre, geçen sene de hücum hattımızda yer alan Furkan ve Kerem gibi oyuncular. Ama maalesef iyi oynayamadık. Her takım maç kaybedecek. Daha 2. haftadayız. Çoğu geçen sezondan olan bir kadromuz var ama takımı hemen oturtmak kolay değil. Formumuz her hafta yükselecek" diye konuştu.



GÖZLER EMRE'DE OLACAK

Karşıyaka'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak geride kalan iki maçta istenen katkıyı sunamayan Emre Gemici'nin Bergama karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. İzmir temsilcisinin ligdeki iki maçında da oyuna sonradan dahil olan ancak henüz golle tanışamayan ve etkisiz bir görüntü çizen forvet, Fatih Taşdelen'in sakatlığı üzerine on bire yazılacak.

KARŞIYAKA'NIN RAKİBİ BERGAMA

LİGDE şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda bugün Bergama Belediyespor'a konuk olacak. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 15.45'te başlayacak. Karşılaşmayı A Spor canlı olarak ekranlara taşıyacak. Mücadeleyi hakem Tunç Özdemir yönetecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan 1. Eleme turunda rakibini normal sürede veya uzatmalarda eşitlik halinde seri penaltılarda mağlup eden takım adını bir üst tura yazdıracak.



FATİH SAKAT

KAF-KAF, 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Ege ekibi Bergama Bld karşısında şans bulamayan oyuncuları sahaya sürecek. Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Fatih Taşdelen'in bugünkü zorlu maçta forma giymesi beklenmiyor. Geçen sezon kupaya 2. turdan katılan İzmir ekibi, Karabük'ü eleyip 3. turda Menemen'e yenilerek elenmişti.