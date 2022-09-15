Kaf-Kaf turladı

Z iraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda İzmir derbisinde Karşıyaka, 3. Lig ekibi Bergama Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı. Maça Karşıyaka atak başladı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Emre Gemici'nin sağdan ortasında Fatih Ergen düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. 11'de ceza sahasına giren Efe'nin sağdan şutunu kaleci Enes kornere çeldi. 17'de Kağan'dan topu kapan Kerem ceza alanı yayından yaptığı şık bir plaseyle takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. Mücadelede ilk yarı Karşıyaka'nın üstünlüğüyle sona erdi.

BERGAMA'NIN NEFESİ YETMEDİ

51'de Polat'ın orta alandan taşıyıp sol köşeye yaptığı vuruş yandan auta gitti. 60'ta Mehmet'in ceza alanı yayı üzerinden sert şutu kaleyi bulmadı. 74'te Efe sağ kanatta topla buluştu, soluna çekip vurdu ancak isabetli olmadı. 78'de Namık'ın indirdiği topa Mustafa etkili vuramadı. 84'te Bekircan'ın kornerinde Kağan topu ağlara gönderdi: 1-2. Karşıyaka adını bir üst tura yazdırdı.