KSK evinde kayıp

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 6 puanı bulunan Karşıyaka, 8.5 yıl sonra geri döndüğü Alsancak'ta konuk ettiği 3 puanlı Şile Yıldızspor ile 0-0 berabere kaldı. 13'te Ertuğrul'un pasında Emre Gemici'nin ceza alanı dışından şutu kalecide kaldı. 17'de Caner'in şutuna Emre Gemici dokundu, kaleci güçlükle kornere çeldi. 42'de Ertuğrul'un kullandığı serbest vuruşta altı pasa düşen topa Emre dokundu, kaleci son anda kornere çeldi.

SAFFET ÇİZGİDEN ÇIKARDI

49'da Onur'un sağdan ortasında Emre'nin kafası direğin yanından az farkla auta gitti. 53'te Emre'nin ara pasında Onur topa dokundu ancak etkili olamadı. 55'te Namık sağdan içeri çevirdi, önce Onur'un, ardından Kerem'in şutunu Süleyman harika çıkardı. 69'da Ertuğrul'un kullandığı kornerde arka direkte Okan'ın kaleye gönderdiği plaseyi Saffet çizgi üzerinden kafayla çıkardı. Maçta gol sesi çıkmadı, mücadele 0-0 bitti.

GÜRAÇAR'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Erman Güraçar, iç sahada oynanan Şile Yıldızspor maçında kadroda iki değişikliğe gitti. Geçen hafta 1922 Konyaspor deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'den Okan Baydemir'i yedek bekleten genç teknik adam Fatih Ergen'i kadroya almazken, yerlerine Caner Cengiz'i ve Kerem Pala'ya görev verdi.

BÜYÜKKARCI DA TRİBÜNDEN İZLEDİ

İZMİR temsilcisinin Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Şile Yıldızspor'u ağırladığı mücadeleyi Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı da takip etti. Yeşilkırmızılı taraftarlar karşılaşmanın başlangıç düdüğünden önce Büyükkarcı'ya sevgi gösterisinde bulundu.

TARAFTARINA KAVUŞTU

İZMİR ekibinin 8.5 yıl sonra döndüğü Alsancak'taki ilk seyircili maçında yeşilkırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Mustafa Denizli Stadı'nda bu sezon oynadığı ilk maçta Belediye Derince'ye karşı geçen sezondan kalan cezası nedeniyle boş tribünlere oynayan Kaf-Kaf'ta, taraftarlar dün oynanan maçta tribünleri büyük oranda doldururken, stat yeşil-kırmızı renklere büründü. 12. Adam hazırlanan pankartlarla stadı donatırken, takımlarını ateşlemek için maç boyunca susmadı.

MİNİ YORUM Berke ÖZBAY

FUTBOLUN ADALETİ İŞLEMEDİ

KARŞIYAKA dün akşam maça kazanmak için çıktığını gösterdi. Tüm futbolcuların kafasında kaleye gitmek vardı. Düşündükleri, hayal ettikleri oyunu da sahaya yansıttılar. Çok mücadele ettiler, çok savaştılar... Özellikle Mustafa Aşan orta sahayı adeta tek başına hakimiyeti altına aldı. Maç genelinde rakibe net pozisyon vermeyen Kaf-Kaf, rakip kalede ise onlarca pozisyon yakaladı. Tempoyu istediği gibi ayarladı, sağdan soldan varyasyonlar denedi, kısa toplarla orta bölgeden kaleyi yokladı, kısacası yeşil-kırmızılılar topu çizgiden geçirmek için ne gerekiyorsa yaptı. Tek bir şey istedikleri gibi olmadı, o da son vuruş... Karşıyaka bugün bir gol bulmuş olsa farkla kazanacağı maçtan beraberlikle ayrıldı. Ancak herkes mutluydu. Sergilenen oyun ve hırs gelecek için sevindiriciydi. Son vuruşlardaki sıkıntılar sürerse bu güzel oyuna çok yazık olur. Birkaç haftadır süren bu beceriksizlik nedeniyle haftalar geçerken, puanlar da eriyip gidiyor... Kazanmak isteyen ve hak eden Kaf-Kaf için dün akşam futbolun adaleti işlemedi...