Kaf-Kaf mutlu başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, evinde Manisa BŞB'yi 79-76 yenip sezona galibiyetle başladı. Maça 5-0'lık seriyle başlayan konuk ekibe ev sahibi karşılık verip öne geçti. Periyodun son saniyesinde McCollum, 3 sayılık basketle takımının ilk 10 dakikayı 26-22 önde bitirmesini sağladı. İkinci periyotta McCollum ve Kuzminskas'ın büyük katkısıyla İzmir ekibi, farkı 10 sayıya kadar taşıdı. Manisa BŞB, Erdi'nin üst üste isabetleriyle farkı 4 sayıya düşürdü. İlk yarı yine McCollum'un isabetiyle 45-38'lik skorla ev sahibi lehine noktalandı.

FARKI GİDEREK AÇTI

3. periyotta Manisa ekibi Anosike'nin erken faul problemi yaşayıp kenara gelmesiyle pota altında etkisiz kaldı. Karşıyaka bu bölümde farkı tekrar açtı: 60-55. 4. periyotta Manisa BŞB, farkı tekrar 1 sayıya düşürdü. Bu bölümde McCollum, rakibin takımını yakalamasına izin vermedi. McCollum ve Kuzminskas'ın önderliğinde skor üreten Pınar Karşıyaka da salondan 79-76 galip ayrıldı.

AVRUPA'DA SEYİRCİSİZ

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde bu yıl çıkacağı ilk iki iç saha sınavında 4 Ekim Salı AEK ve 25 Ekim'de Reggio Emilia'yı ağırlayacak KSK, maçı geçen yıl aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynayacak, taraftar desteğinden mahrum olacak. FIBA, KSK'ye Play-In etabında 18 Ocak'ta Tenerife'yle oynanan son iç saha karşılaşmasında yaşanan tribün olayları nedeniyle 2 müsabaka seyircisiz oynama cezası kesmişti. Kaf- Kaf'a Tenerife müsabakasında saha kenarında taraftarın oyuncuyu itmesi nedeniyle ceza kesildiği de öğrenildi.