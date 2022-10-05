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Karşıyaka’da güvenoyu

Yeşil-kırmızılı ekipte, üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından yönetim 48 yaşındaki teknik adama sahip çıkarak güvenoyu verdi

5.10.2022

Karşıyaka’da güvenoyu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni transferleriyle şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonda zirvenin gerisinde kalan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar'a güvenoyu çıktı. Grupta Hacettepe 1945 deplasmanındaki yenilgiyle 7 puanla 9. sıraya gerileyen yeşil-kırmızılılarda taraftarlar Erman Güraçar'a takımın performansı nedeniyle tepki gösterirken başkan Turgay Büyükkarcı genç teknik adamın arkasında durdu.

Yönetimiyle toplantı yapan Büyükkarcı'nın geçen sezon ikinci yarıda takım düşme korkusu yaşarken göreve getirilip, sezon başında 3 yıllık sözleşme yenilenen Güraçar'a sahip çıktığı, henüz 5 maçta teknik direktör değişikliği yapmak için erken olduğunu vurguladığı öğrenildi. Grupta pazar günü mağlubiyeti bulunmayan Karaköprü Bld'yi yenerek hem iç sahadaki ilk galibiyetini alıp hem de kara bulutları dağıtmayı hedefleyen Karşıyaka'da Erman Güraçar, cezası nedeniyle saha kenarında yer alamayacak.

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