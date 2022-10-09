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Haberler Karşıyaka Pınar KSK’den müthiş zafer

Pınar KSK’den müthiş zafer

Kaf-Kaf, Basketbol Süper Lig’inde deplasmanda Galatasaray NEF’i yendi. Yeşil-kırmızılılar, ilk 5 dakikada 15 sayı geriye düştüğü maçta soyunma odasına da 42-20 yenik girdi. Pes etmeyen KSK, İstanbul ekibini McCollum'un son saniye üçlüğüyle devirdi

9.10.2022

Pınar KSK’den müthiş zafer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, deplasmanda nefes kesen maçta Galatasaray Nef'i son saniyede bulduğu üçlükle 72-70 yendi. Ev sahibi Galatasaray NEF, farkı 5. dakikada 15 sayıya kadar çıkardı: 21-6. Pınar KSK, farkı tek hanelere düşürürken ilk çeyrek 25-16 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi. Dengeli geçen ikinci periyotta bir ara 37-36 öne geçen Karşıyaka, üstünlüğü rakibi Galatasaray'a vererek devre arasına 42-40 yenik girdi.

SON ÇEYREK NEFESLERİ KESTİ
Maçın 3. periyodunu KSK 57-55 önde kapattı. Ev sahibi 35. dakikanın başında 61-59'luk üstünlük yakalarken Karşıyaka, son dakikaya 69-67 üstün girdi. Galatasaray Nef, bitime 27 saniye kala 69-69 beraberliği sağladı. KSK, McCollum'un bitime 2 saniye kala 3 sayılık basketiyle skoru 72-69'a getirdi. Son saniyede 2 serbest atış kazanan Galatasaray'da Ennis, bu atışların ilkinden yararlandı, ikincisini bilerek kaçırdı. Ancak sarı-kırmızılı oyuncular ribaundu alamayınca maçı Pınar Karşıyaka 72-70 kazandı.

G.SARAYLI FUTBOLCULAR TRİBÜNDE YERİNİ ALDI
GALATASARAY Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı futbolcular, basketbol takımını yalnız bırakmadı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçı başkan Özbek'in yanı sıra Başkan Vekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk ile futbolcular Muslera, Juan Mata, Torreira, Oliveira, Dubois, Sacha Boey, Barış Alper, Yusuf Demir, Rashica, Seferovic, Van Aanholt, Metehan Baltacı ve Kazımcan Karataş da saha kenarından izledi

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