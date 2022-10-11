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Haberler Karşıyaka KSK uzun atladı

KSK uzun atladı

Yeşil-kırmızılılar, Karaköprü galibiyeti sonrası haftanın en karlı ekibi oldu. Sahasında Play-Off yarışı veren rakibini dize getiren Karşıyaka, üst basamaktaki Elazığ, Kütahya Ağrı 1970 ve Hacettepe'nin puan kayıplarıyla 9. sıradan 4.'lüğe yükseldi, zirve yarışına ortak oldu

11.10.2022

KSK uzun atladı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Hacettepe 1945 ardından Karaköprü Belediyespor'u yenen Karşıyaka, aldığı bu anlamlı galibiyetle puan cetvelinde uzun atladı. 9 puanı bulunan ve Play-Off yarışı veren Urfa ekibini sahasında devirmeyi başaran Kaf- Kaf, üst basamakta yer alan hemen hemen tüm rakiplerinin yaşadığı puan kayıpları sonrası tek galibiyetle 5 basamak birden yükseldi. Yeşil-kırmızılılar, puanını 10'a çıkarırken 9. sıradan 4. basamağa çıkarak zirve yarışına ortak oldu. Grupta KSK'nin üstünde ilk 8 basamakta yer alan takımlardan sadece lider Yeni Mersin İY. ve 3. sıradaki 52 Orduspor haftayı galibiyetle kapattı.

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Play-Off ve liderlik savaşı veren Derince- Ağrı 1970 karşılaşması berabere biterken, Kaf-Kaf'ın hemen üzerinde yer alan Hacettepe 1945 ise Kelkit ile yenişemedi. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Elazığ, 52 Ordu'ya; Kütahya da lider Yeni Mersin'e yenildi. Karşıyaka'yla aynı puanı paylaşan Konya 1922 ile 6 puana sahip Kelkit de puan kayıpları sonrası sıçrama yapma şansını kaçırdı. Sahasında bu sezon ilk kez kazanan İzmir temsilcisi, kayıpla geçen iki maçın ardından taraftarıyla da barıştı.

BERKE ÖZBAY

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