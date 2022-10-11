KSK uzun atladı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Hacettepe 1945 ardından Karaköprü Belediyespor'u yenen Karşıyaka, aldığı bu anlamlı galibiyetle puan cetvelinde uzun atladı. 9 puanı bulunan ve Play-Off yarışı veren Urfa ekibini sahasında devirmeyi başaran Kaf- Kaf, üst basamakta yer alan hemen hemen tüm rakiplerinin yaşadığı puan kayıpları sonrası tek galibiyetle 5 basamak birden yükseldi. Yeşil-kırmızılılar, puanını 10'a çıkarırken 9. sıradan 4. basamağa çıkarak zirve yarışına ortak oldu. Grupta KSK'nin üstünde ilk 8 basamakta yer alan takımlardan sadece lider Yeni Mersin İY. ve 3. sıradaki 52 Orduspor haftayı galibiyetle kapattı.

EVİNDE İLK KEZ SİFTAH YAPTI

Play-Off ve liderlik savaşı veren Derince- Ağrı 1970 karşılaşması berabere biterken, Kaf-Kaf'ın hemen üzerinde yer alan Hacettepe 1945 ise Kelkit ile yenişemedi. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Elazığ, 52 Ordu'ya; Kütahya da lider Yeni Mersin'e yenildi. Karşıyaka'yla aynı puanı paylaşan Konya 1922 ile 6 puana sahip Kelkit de puan kayıpları sonrası sıçrama yapma şansını kaçırdı. Sahasında bu sezon ilk kez kazanan İzmir temsilcisi, kayıpla geçen iki maçın ardından taraftarıyla da barıştı.

BERKE ÖZBAY