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Haberler Karşıyaka KSK için çıkış zamanı

KSK için çıkış zamanı

Karaköprü Bld galibiyeti ile zirveye ortak olan Karşıyaka son sıradaki Eskişehir’e konuk olduktan sonra üst üste iki maçını İzmir’de oynayacak

12.10.2022

KSK için çıkış zamanı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor galibiyetiyle kara bulutları dağıtıp yeniden Play-Off hattına dönen Karşıyaka fırsat maçlarına çıkacak. Bu hafta transfer yasaklısı olup altyapı ağırlıklı kadrosuyla oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederek yalnız 1 beraberlik alabilen son sıradaki Eskişehir'e konuk olacak Kaf-Kaf, ardından üst üste iki iç saha maçı oynayacak. KSK, cumartesi Eskişehir deplasmanının ardından 23 Ekim'de Edirne'yi, 29 Ekim'de 1954 Kelkit Bld'yi ağırlayacak.

KOZU TARAFTARI
Kaf-Kaf, evinde üst üste oynayacağı iki maçta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda taraftarının yarattığı müthiş atmosfere çok güveniyor. Lider Yeni Mersin İY'nin 5 puan gerisinde 4. sırada yer alan İzmir ekibi, bu 3 maçı da kayıpsız geçerek zirve iddiasını güçlendirmek istiyor. Yeşilkırmızılılarda, Karaköprü galibiyeti taraftarların, teknik heyet ve futbolcularla yeniden barışmasını sağladı.

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