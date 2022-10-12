KSK için çıkış zamanı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor galibiyetiyle kara bulutları dağıtıp yeniden Play-Off hattına dönen Karşıyaka fırsat maçlarına çıkacak. Bu hafta transfer yasaklısı olup altyapı ağırlıklı kadrosuyla oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederek yalnız 1 beraberlik alabilen son sıradaki Eskişehir'e konuk olacak Kaf-Kaf, ardından üst üste iki iç saha maçı oynayacak. KSK, cumartesi Eskişehir deplasmanının ardından 23 Ekim'de Edirne'yi, 29 Ekim'de 1954 Kelkit Bld'yi ağırlayacak.

KOZU TARAFTARI

Kaf-Kaf, evinde üst üste oynayacağı iki maçta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda taraftarının yarattığı müthiş atmosfere çok güveniyor. Lider Yeni Mersin İY'nin 5 puan gerisinde 4. sırada yer alan İzmir ekibi, bu 3 maçı da kayıpsız geçerek zirve iddiasını güçlendirmek istiyor. Yeşilkırmızılılarda, Karaköprü galibiyeti taraftarların, teknik heyet ve futbolcularla yeniden barışmasını sağladı.