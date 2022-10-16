KSK zirve aşkıyla

FF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta geçen hafta Karaköprü Belediye'yi mağlup eden Karşıyaka, deplasmanda Eskişehirspor'u tek golle yenerek ikide iki yaptı: 0-1. Sezona transfer yasağını kaldırdıktan sonra güçlü bir kadroyla giren ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen yeşilkırmızılı İzmir ekibi, rakibini yenerek puanını 13'e yükseltti ve averajla ikinci sıradaki 52 Ordu FK'nın arkasında yer aldı.

Kaf-Kaf, lider Yeni Mersin İdman Yurdu'yla da arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Maça konuk ekip atak başlarken, ligde zor günler geçiren ve Bölgesel Amatör Lig'in kıyısına gelen Es-Es rakibinin ataklarını savuşturmaya çalıştı. İlk 45 dakikada İzmir temsilcisi yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. İkinci yarıda rakip kaleyi abluka altına alan Karşıyaka, 65. dakikada Fatih Taşdelen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve yeşilkırmızılılar, İzmir'e 3 puanla döndü.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Karşıyaka taraftarı takımlarını Eskişehir deplasmanında yalnız bırakmadı. Yeşil-kırmızılılar, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken, takımlarına 90 dakika destek verdiler. Maç sonu ise takımı tribünlere çağıran futbolseverler galibiyeti doyasıya kutladı. Öte yandan karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları aralarını düzeltmek için anlaşmaya vardı. 14 yıl sonra en alt ligde karşılaşan iki takımın taraftarları siyah giyerek sahadaki yerlerini aldı.