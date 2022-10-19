Karşıyaka zirve aşkıyla

Kötü başladığı TFF 3. Lig 1. Grup'ta son iki maçını kazanarak 13 puanla 3. sıraya yükselen Karşıyaka, zirve yarışında fırsat haftalarına giriyor. Şampiyonluk kovalayan KSK, önündeki 4 karşılaşmanın üçünü sahasında oynayacak. Ligde Play- Off hattına yerleşerek 5 puan önündeki lider Yeni Mersin İdmanyurdu'yla arasındaki farkı eritmeye uğraşan İzmir ekibi, bu haftadan itibaren 4'te 4 yaparak galibiyet serisini 6 maça çıkarmaya çalışacak.

KOZU TARAFTARI OLACAK

Yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon 8 yıl sonra dönüp taraftarının müthiş bir atmosfer yarattığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda üst üste Edirnespor ve 1954 Kelkit Belediyespor'u ağırladıktan sonra Yomraspor deplasmanına çıkacak. İzmir temsilcisi, 4 maçlık seride Yomra sınavının ardından Amasyaspor FK'yı konuk edecek. Tamamı alt sıralardaki ateş hattından kurtulmaya çalışan rakiplere karşı oynanacak bu maçlarda toplanacak puanlar Kaf-Kaf'a zirve yolunu açabilir. Karşıyaka, bu süreçte yeşilkırmızılı taraftarlarına çok güveniyor.

GÜRAÇAR AÇILMA- UMUTLU

Takımı şampiyonluk potasına sokan Karşıyaka Teknik Direktörü Erman Güraçar, futbolcularına güveniyor. Özellikle evinde üst üste oynayacakları ilk iki maçı kayıpsız geçerek galibiyet serisini 4'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten genç teknik adam taraftarlardan destek istedi.

TECRÜBEYİ TERCİH ETTİ

Transfer yasağının yeniden açılmasıyla yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Karşıyaka'da 7 maçlık süreçte teknik direktör Erman Güraçar tecrübeyi tercih etti. Güraçar, orta alanda takımın en yaşlı oyuncularından vazgeçmedi. 34 yaşındaki Mustafa Aşan bir maçı cezası nedeniyle kaçırırken, 32 yaşındaki Okan ile birlikte 6 maçta görev yaptı. Takımın en tecrübeli 3. ismi olan 31 yaşındaki Onur Kolay ise 7 maçın tamamında forma giyerken fileleri 3 kez sarstı.