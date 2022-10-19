KSK 4’te 4 peşinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve son olarak Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 92-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka, namağlup yoluna devam ederken, hedefini dörtte dört olarak belirledi. Ligin ilk haftasında taraftarı önünde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 yenen İzmir temsilcisi, İkinci hafta mücadelesinde ise deplasmanda Galatasaray NEF'i 72-70 yenerek müthiş bir galibiyete imza atmıştı. Yeşil-kırmızılılar 21 Ekim Cuma konuk edeceği Tofaş'ı da taraftar desteğiyle mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmenin planlarını yapıyor.

ZORLU BİR FİKSTÜR BEKLİYOR

Yeşil-kırmızılı İzmir ekibi bu mücadeleden sonra 25 Ekim'de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Reggiana'ya konuk olacak, daha sonra ise Fenerbahçe Beko ile İstanbul'da kapışacak. Ligde yenilmeyen dört takımdan biri olan Pınar Karşıyaka, puan sıralamasında 4. basamakta yer alırken seriyi sürdürüp, rakiplerini korkutmak istiyor. Avrupa'da da 2 karşılaşmaya çıkan ve 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, "Ligde kolay bir rakibimiz yok. Kağıt üzerinde favoriler olabilir ama zor, sert bir lig oynuyoruz. Basketbol asla şakaya gelen bir oyun değildir. Mental olarak çok güçlü olmamız lazım" ifadelerini kullandı.