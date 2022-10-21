Karsıyaka’da Güraçar uyardı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta üst üste 2 galibiyetle puan tablosunda üçüncü sıraya tırmanan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, takımını değerlendirirken daha iyi olmaları gerektiğini söyledi. Güraçar, "Son iki haftada aldığımız galibiyetler bizi yeniden rotaya soktu. Oyun ve bireysel performans olarak daha da gelişmemiz gerekiyor. Özellikle iç saha maçlarındaki kayıplarımız bizi olumsuz etkiledi. Geride kalan 7 haftada gol pozisyonu üretmek konusunda oldukça başarılı fakat bu pozisyonları değerlendirme konusunda bir o kadar cömert davrandık" dedi.

'HEDEFİMİZE YAKIN DURUYORUZ'

"Rakiplerimiz bize karşı ekstra motivasyon ve dirençle oynuyorlar" diyen Güraçar, "Hatta maçın oynanacağı statları bile değiştiriyorlar. Bizim her şartta ve her hafta aynı yüksek motivasyonu sağlamamız gerekiyor. Sıralamadaki yerimiz ve puanımız tam istediğimiz seviyede olmasa da hedefimize yakın duruyoruz. Sakin, dikkatli ve sabırlı olmalıyız" diye konuştu.