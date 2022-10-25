Haydi KAF-KAF

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, bugün İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'yı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak müsabaka, yeşil-kırmızılı İzmir ekibinin geçen sezon aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynanacak. Avrupa'da sezona AEK'yı evinde yine seyircisiz maçta 91-88 yenerek başlayan Karşıyaka, ardından Almanya'da Telekom Baskets Bonn'a 83-71 mağlup olmuştu. Tüm takımların birer galibiyet ve birer mağlubiyeti bulunan gruptaki diğer maçta bugün Baskets Bonn ile AEK karşılaşacak.

KUZMİNSKAS MÜJDESİ

Grupta liderliği elde ederek adını direkt son 16 takım arasına yazdırmak isteyen Kaf-Kaf'ta sakatlığı geçen yıldız oyuncu Kuzminskas bu maçta forma giyebilecek durumda. İzmir temsilcisi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk üç müsabakasını kazandıktan sonra evindeki son sınavda evinde Tofaş'a yenilmişti.