Jübilemi KSK’de yapacağım

Karşıyaka'da 9. sezonunu geçiren 34 yaşındaki deneyimli oyuncu Mustafa Aşan, futbolu yeşilkırmızılı ekipte bırakmak istediğini söyledi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaf-Kaf ile şu ana dek 227 maça çıkan takımın başarılı kaptanı "Karşıyaka çok büyük bir camia. Sağlığım müsaade ettiği sürece KSK formasını giyeceğim ve futbolu burada bırakacağım" dedi.

'BEN DE KSK TARAFTARIYIM'

KSK'nin maddi anlamda uzun yıllar sıkıntı çektiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Ekonomik olarak çok zorlu günleri atlattık. Transfer yasağı başkanımızın desteğiyle kalktı. İyi bir kadro kuruldu. Artık benim de sabrım kalmadı. Futbolu bırakmadan önce Karşıyaka ile şampiyonluklar görmek istiyorum. Kulübümden çok daha güzel anılarla ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Aşan, taraftarın bu ligi hak etmediğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Ben bu değerlendirmeleri takımın oyuncusu ve kaptanı olarak söylemiyorum. Ben de Karşıyaka'nın taraftarıyım. Yeşil-kırmızı renkleri daha başarılı Anadolu Efes mi, Fenerbahçe mi? yerlerde görmek istiyorum."

DOĞANCAN BİNGÖL