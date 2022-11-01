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Haberler Karşıyaka Bir acayip zor yarış

Bir acayip zor yarış

3. Lig’de Karşıyaka ile birlikte 7 takım 16 puanla, lider Yeni Mersin İY’yi takip ediyor.

1.11.2022

Bir acayip zor yarış
TFF 3. Lig 3. Grup'ta art arda aldığı 3 galibiyetin ardından 1954 Kelkit Belediyespor'a evinde yenilerek zirve yolunda yara alan Karşıyaka amansız bir yarışın içine girdi. 9. haftada alınan sonuçların ardından Yeni Mersin İY 22 puanla zirvedeki yerini korurken, ardından gelen Karşıyaka'nın da içinde bulunduğu 7 takım da aynı puanı paylaştı. Zirvenin ardından 9. basamağa kadar takımların sıralamasını averaj hesabı belirlerken Karşıyaka, Kütahya, Karaköprü, 52 Orduspor, Hacettepe 1945, Derince Belediyespor ve Ağrı 1970 ile birlikte 16 puanla haftayı kapattı.

SIRADAKİ RAKİP YOMRA
Karşıyaka averaj hesabında 5. sırada yer alıp lideri 6 puan geriden takip ederken aynı puanı paylaştığı 6 takımla birlikte üst sıralar için amansız bir yarış verecek.
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