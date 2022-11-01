Bir acayip zor yarış

TFF 3. Lig 3. Grup'ta art arda aldığı 3 galibiyetin ardından 1954 Kelkit Belediyespor'a evinde yenilerek zirve yolunda yara alan Karşıyaka amansız bir yarışın içine girdi. 9. haftada alınan sonuçların ardından Yeni Mersin İY 22 puanla zirvedeki yerini korurken, ardından gelen Karşıyaka'nın da içinde bulunduğu 7 takım da aynı puanı paylaştı. Zirvenin ardından 9. basamağa kadar takımların sıralamasını averaj hesabı belirlerken Karşıyaka, Kütahya, Karaköprü, 52 Orduspor, Hacettepe 1945, Derince Belediyespor ve Ağrı 1970 ile birlikte 16 puanla haftayı kapattı.



SIRADAKİ RAKİP YOMRA

Karşıyaka averaj hesabında 5. sırada yer alıp lideri 6 puan geriden takip ederken aynı puanı paylaştığı 6 takımla birlikte üst sıralar için amansız bir yarış verecek.

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