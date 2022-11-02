Karşıyaka tribünde farklı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Karşıyaka, tribünde yıllar sonra zirveye çıktı. Kaf-Kaf, bu sezon 8 yıl sonra döndüğü Alsancak'ta özlediği olumlu atmosfere kavuştu. Yenilenen statta takımlarıyla yıllar sonra kavuşan yeşil-kırmızılı taraftarlar, zirve yarışında Karşıyaka'ya büyük itici güç oldu. Sezonun ilk iç saha maçında Belediye Derincespor'u cezası nedeniyle boş tribünler önünde ağırlayan Karşıyaka, ardından Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki 4 sınavda yalnız kalmadı.



ORTALAMA 4 BİN 870 KİŞİ

ŞİLE Yıldızspor'la oynanan seyircili ilk iç saha karşılaşmasını toplam 6 bin 415 biletli seyirci izlerken, Karaköprü Bld mücadelesinde 3 bin 525, Edirnespor önünde 4 bin 839, son 1954 Kelkit Belediyespor karşılaşmasında da 4 bin 703 Karşıyakalı tribünde yer aldı. Karşıyaka, bu yıl 4 seyircili karşılaşmada ortalama 4 bin 870 taraftarını tribünlere çekti.

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