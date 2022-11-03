Karşıyaka yara saracak

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, geçtiğimiz cumartesi günü evinde 1954 Kelkit Belediyespor'a mağlup olmasının yaralarını, ligin son sırasında bulunan Yomraspor deplasmanında alacağı galibiyetle yara sarmak istiyor. 16 puanla 5. sırada bulunan yeşil-kırmızı ekip lider İçel ile 6 olan puan farkını kapatmak için mücadele edecek. Atacağı gollerle ekibine desteğinin süreceğini söyleyen takımın golcü Fatih Taşdelen "Bu bir takım oyunu ve herkesin bu takımda bir rolü var. Ben de üzerime ne düşerse yapmak için bu maçta çabalayacağım" dedi. Taraftarın desteğinin itici güç olduğuna işaret eden Taşdelen, "Taraftarımızın desteği ne kadar fazla olursa biz o kadar mücadele etmeye çalışıyoruz. Yanımızda olmaları işimizi kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

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