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Karşıyaka’nın vazgeçilmezleri

5.11.2022

Karşıyaka’nın vazgeçilmezleri
TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirveyi hedefleyen Karşıyaka'da defans hattı 7 maçtır hiç değişmedi. Yeşil-kırmızılılarda takımın 2. Lig'e transfer yasağıyla düştüğü 2016 yılından beri 7 sezondur stoperde vazgeçilmez ikili olan Cenk ve Metin ile yine altyapıdan çıkan sol bek Özgür ve geçen sezon takıma dahil olan sağ bek Ertuğrul'dan oluşan defans dörtlüsü aylardır değişmedi. Geçen sezon ikinci yarıdan itibaren defansta forma giymeye başlayan dörtlü, bu sezon da takımın bankosu oldu. İzmir temsilcisinde bu sezon yalnız ilk hafta Nevşehir Belediyespor deplasmanında cezalı olan Ertuğrul ve ikinci haftada Belediye Derincespor deplasmanında kadroda olmayan Cenk'in forma giymemesiyle dörtlü bozuldu. Yeşil-kırmızılı takımın defans dörtlüsü ligin üçüncü haftasından itibaren 7 maçtır değişmeden birlikte forma giydi.
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