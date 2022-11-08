Karşıyaka zoru başardı

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Karşıyaka, 8 eksikle gittiği Yomraspor deplasmanında zoru başardı. Son sıradaki rakibi karşısında önemli oyuncularından yoksun mücadele etmesine rağmen alınan 3 puan camia tarafından büyük sevinçle karşılandı. Kelkit Bld maçında kaleci Yusuf kırmızı kart görmüş, Kerem, Taha, Fatih Taşdelen, Onur, Mustafa Aşan, İhsan Furkan, Ertuğrul da sakatlanarak kadroda daralmaya neden olmuştu. İzmir ekibi, yedek kulübesinden oyuna dahil olan oyuncuların katkısıyla Yomraspor karşısında aldığı galibiyetle 2. sıraya yerleşti.



TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ALDI

Kaf-Kaf, asların yokluğuna rağmen dış sahada kazanarak taraftarını mutlu etti. Kelkit mağlubiyetini unutturup taraftarının gönlünü alan Karşıyaka, zirve yarışında yeniden iddiasını ortaya koydu. Yomra karşısında galibiyeti getiren Recep, bu sezon ilk golünü atarak golcülerin yokluğunu hissettirmedi.



■ DOĞANCAN BİNGÖL

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