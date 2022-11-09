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Haberler Karşıyaka KAF-KAF gurbette kral

KAF-KAF gurbette kral

Yeşil-kırmızılılar, Üçüncü Lig’de gurbette 5 maçta aldığı 4 galibiyet ile zirveye çıkarken, iç sahada sadece 2 galibiyet alıp, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile yedi puan topladı

9.11.2022

KAF-KAF gurbette kral

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 2. sıraya yerleşen Karşıyaka, bu sezon iç saha ve dış sahada farklı kimlik sergilerken, deplasmandaki performansıyla zirveye çıktı. İç saha maçlarında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda taraftarının oluşturduğu müthiş atmosfere rağmen tutuk kalan Kaf-Kaf, evinde 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Taraftarının önünde 7 puan alabilen Kaf-Kaf, iç saha puan tablosunda ancak 9. sırada yer bulabildi. İzmir'de 5 maçta 4 gol atabilen yeşil-kırmızılı ekip, deplasmanda ise bambaşka bir görüntü sergileyip grubun en iyi takımı oldu.

DIŞ SAHADA TEK YENİLGİ ALDI
Son maçta Yomraspor'u 6 önemli eksiğine rağmen 1-0 mağlup eden Karşıyaka, deplasmandaki 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Kaf-Kaf, deplasmanda 5 maçta topladığı 12 puanla grubun en iyi dış saha performansını sergiledi. Dış sahada Nevşehir Bld'yi 2-0, 1922 Konya'yı 3-1, Eskişehirspor'u da 1-0 yenen İzmir temsilcisi yalnız Hacettepe 1945'e 2-1 mağlup oldu.

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