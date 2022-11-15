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Haberler Karşıyaka KSK’de Emre kendine geldi

KSK’de Emre kendine geldi

Sezona kötü başlayan golcü oyuncu son iki maçı 1 gol, 2 asistle tamamladı

15.11.2022

KSK’de Emre kendine geldi
TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve yarışında ikinci sırada yer alan Karşıyaka'da sezon başında takımın en önemli transferi olarak kadroya katılıp ilk haftalarda bekleneni veremeyen santrfor Emre Gemici patlama yaptı. Son iki sezonda Yeşilyurt Bld ve İskenderun'da toplam 44 gol atan Emre, Kaf-Kaf'taki ilk yılına tutuk başladı. Bazı haftalarda yedek kalıp yeşil-kırmızılı formayla ilk 10 maçta sadece 2 gol atabilen 28 yaşındaki futbolcu son dönemde form tuttu. Geçen hafta Yomraspor deplasmanında Recep'e yaptığı asistle 1-0'lık galibiyete büyük katkı veren Emre, Amasyaspor FK önünde de kritik 3 puanı getiren isim oldu. Emre, 1 dakika içinde 1 gol ve çalımlarla ceza sahasına girip iki rakibin arasından İhsan Furkan'a yaptığı usta işi asistle Amasya'nın kilidini çözdü.
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