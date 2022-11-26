Sakatlar döndü takım kendine geldi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, sakat oyuncularının dönüşüyle moral buldu ve evinde Çatalcaspor'u 2-0 mağlup ederek kendine geldi. Lider Yeni Mersin İY ile arasındaki puan farkını 5'e indirerek 26 puanla 2. sıraya yerleşen Kaf-Kaf'ta sakatların birer birer takıma dönüşü teknik ekibin yüzünü güldürdü. Peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren İzmir ekibinde, Onur Kolay, Mustafa Aşan, Fatih Taşdelen, İhsan Furkan, Fatih Ergen, Recep Türköz gibi kadronun kilit isimlerinin takıma katılmasıyla teknik direktör Erman Güraçar'ın eli güçlendi. Yomraspor maçına 9 eksikle çıkan Güraçar'ın öğrencileri, ardından oynadığı Amasyaspor 1968, Ağrı 1970 Spor ve Çatalcaspor maçında kilit isimlerin eksikliğine rağmen hata yapmadan 10 puan toplayıp iddiasını devam ettirdi. Pazar günü kendisiyle aynı puanda 3. sırada bulunan 52 Orduspor FK karşısında kritik bir maça çıkacak olan KSK, alacağı galibiyetle zirve takibini sürdürmek istiyor. Fatih Taşdelen, yaşadığı sakatlıktan kurtulduktan sonra yine takımına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Çatalca maçında ikinci yarıda oyuna girip açılış golünü atan Taşdelen, bu sezon ligde 4, Türkiye kupasında ise attığı 2 golle takımına önemli katkı sağladı.

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