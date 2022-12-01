KSK’de Dinçel dönemi

3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'nın yeni teknik patronu Selahattin Dinçel oldu. Yönetim, teknik direktör Erman Güraçar ile yolları ayırmasının ardından, prensipte el sıkışılan Selahaddin Dinçel ile dün resmi sözleşme imzaladı. Dün İzmir'e gelerek yönetimle son bir kez masaya oturan 47 yaşındaki teknik adam Dinçel, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüp, "Dinçel ve ekibine hoş geldin diyor ve hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasıyla anlaşmayı resmen duyurdu.

DÖRT YILDA 3 ŞAMPİYONLUK

Son olarak Karşıyaka'nın rakibi Nevşehir'i çalıştıran Selahaddin Dinçel, 2018-2019'da Kaf-Kaf ile aynı gruptaki Kırşehir Belediyespor'u, 2019-2020'de Kocaelispor'u, 2020-2021'de Esenler Erokspor'u, geçen sezon ise Fethiyespor'u çalıştırmıştı.

47 yaşındaki teknik adam, Aydınspor, Kırşehir Bld, Kocaeli ve Fethiye ile 3. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Dinçel'in yardımcılıklarını Karşıyakalı eski futbolculardan Cahit Paşa ve Fatih Şen'in yanı sıra Kenan Kavaklı ve Erol Ayçiçek yapacak. Dinçel, ilk maçında cumartesi günü sezon başında resmi maça çıkmadan ayrıldığı lider Mersin İY'yi kritik sınavda ağırlayacak.

KART UYARISI

52 Orduspor FK karşısında aldığı mağlubiyetle zirve yarışında büyük yara alan Karşıyaka'da, çiçeği burnunda teknik direktör Selahattin Dinçel'den takıma kart uyarısı geldi. Cumartesi günü İzmir'de oynanacak maçta savunma hattında forma giyen Cenk, orta sahada oynayan Emre ve Mustafa Aşan 3'er sarı kartla ceza sınırında sahaya çıkacak. Teknik Direktör Dinçel, bu 3 oyuncunun yanı sıra tüm öğrencilerine oynanacak kritik Yeni Mersin İY maçını da düşünerek bir takım uyarılarda bulundu.