KAF-KAF sessiz

TFF 3. Lig Birinci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, evinde ağırladığı lider Yeni Mersin İY ile 0-0 berabere kaldı. Maçın 8. dakikasında geriden atılan topla Onur sağdan ceza sahası içine sarktı ve kaleci Sertaç ile karşı karşıya kaldı. Sertaç'ın aşırtma vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. 13'te Fatih Taşdelen soldan rakibini çalımlayarak çizgiye kadar indi ve kaleye şutladı. Top üst direkten oyuna geri döndü. İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

KAF-KAF'I DİREK KORUDU

İkinci yarıda Yeni Mersin İdman Yurdu baskılı oynayan taraftı. 47'de Chris ceza yayı üzerinden serbest vuruş kullandı. Top kaleci Yusuf'un tokatlamasının ardından üst direğe çarparak auta çıktı. 64'te Abuzer sağ kanattan topu penaltı noktası üzerine ortaladı. Erdem topa iyi yükselerek vuruşunu gerçekleştirdi. Meşin yuvarlak kaleci Yusuf'un kucağında kaldı. Karşılaşmada kalan dakikalarda her iki tarafın da gol denemeleri sonuçsuz kalırken maç golsüz beraberlikle sonuçlandı, Karşıyaka 1 puanla yetindi.

DOSTLUK RÜZGARLARI

ZİRVE yarışını yakından ilgilendiren Karşıyaka ve Yeni Mersin İY maçı öncesi tribünlerde dostluk rüzgarları esti. Maçın başında Karşıyaka ve Yeni Mersin İY taraftarları, oyuncuları el ele tribünlere çağırıp alkışladı. Taraftarlar karşılıklı olarak "Futbolda şiddete hayır" ve "Futbol barış ve kardeşliktir" sloganları attı. Ayrıca Yeni Mersin İY oyuncuları maçtan önce Karşıyakalı taraftarlara gül hediye etti. Bu örnek hareket büyük alkış topladı. Karşıyaka taraftarı, dünkü maça yoğun ilgi gösterirken konuk Mersin taraftarları da uzun mesafeye rağmen misafir tribününü tamamen doldurmayı başardı.

DİNÇEL'DEN ROTASYON

KARŞIYAKA'DA hafta içinde teknik direktör Erman Güraçar'ın yerine göreve gelen Selahaddiin Dinçel ilk maçında lider Yeni Mersin İY önünde rotasyon yaptı. Dinçel, takımın yenilgiyle ayrıldığı 52 Orduspor maçından farklı olarak 5 değişikle güçlü rakibi karşısına çıktı. Deneyimli teknik adam, Aykut yerine Ertuğrul'u, Caner yerine Onur'u, Namık yerine Fatih Taşdelen'i, Recep yerine Fatih Ergen'i, Burak yerine ise İhsan Furkan'ı tercih etti. Dinçel, bu değişikliğe rağmen maçtan 1 puanla ayrılırken, Karşıyaka'daki kariyerine de beraberlikle başlamış oldu.

MİNİ YORUM / Dogancan BINGÖL

DOSTLUK KAZANDI

ZİRVEYİ yakından ilgilendiren dünkü Karşıyaka ve Yeni Mersin maçının başından itibaren dostluk ve barış mesajları üst seviyedeydi. Her iki takım taraftarları da geçen hafta Göztepe-Altay derbisinde yaşananların tam tersine tribünlerde çok güzel görüntüler sergiledi. Maç bu atmosferde başlarken gözler yeni teknik direktör Selahaddin Dinçel ile ilk maçına çıkan Karşıyaka'nın sergileyeceği oyundaydı. İlk düdüğün çalınmasının ardından teknik kariyerinde hücuma dayalı ve agresif bir oyunu tercih eden Dinçel, bu oyununu yeni takımıyla da sürdürme gayretiyle maça başladı. Kaf-Kaf, ilk 20 dakika önde baskılı oynadı ve gol pozisyonları üretme konusunda istekli taraftı. Yeni Mersin İY arkayı boş bıraktıkça, top kimin ayağına geliyorsa solda İzmir ekibinin etkili gol silahı Fatih Taşdelen'e aktardı. Hatta Taşdelen az kalsın ilk yarının ortalarında golle buluşuyordu ancak direk engelini aşamadı. İkinci yarı ise Karşıyaka, oyunun hakimiyetini rakibine bıraktı. Mersin ekibi neredeyse duran toptan golü bulacaktı ki kaleci Yusuf müsade etmedi. İlerleyen dakikalar zirveye oynayan iki takımın biraz daha kontrollü ve 1 puana razı oyunuyla sürerken, maç sona erdi. Hafızalarda ise Yeni Mersin taraftarının maç sonunda "Kaf- Kaf" çekerek verdiği barış ve kardeşlik mesajları yer edindi.