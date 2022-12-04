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Haberler Karşıyaka Karşıyaka gurbette dağıldı

Karşıyaka gurbette dağıldı

4.12.2022

Karşıyaka gurbette dağıldı
TÜRKİYE Kadınlar Voleybol Birinci Lig'inde geçen hafta derbide Göztepe'ye yenilen Karşıyaka, gurbette İstanbul BBSK'ye de mağlup oldu: 3-0. Yeşil-kırmızılılar, bu sonuçla üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk seti 25-13 alarak 1-0 öne geçti. İkinci set nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Karşıyaka, uzun süre maçı önde götürdü. Ancak 24-21'den sonra düşüş yaşadı ve set 27-25'lik sonuçla sona erdi: 2-0. 3. sette basit hatalar yapan İzmir temsilcisi, 25-21'lik sonuçla 3-0 mağlup oldu.
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