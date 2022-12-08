Karşıyaka’nın Play-Off endişesi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta düşüşe geçerek zirveden uzaklaşan Karşıyaka'yı şimdi de Play-Off endişesi sardı. Lider Yeni Mersin İY ile berabere kalarak 27 puanla zirveden uzaklaşan Kaf-Kaf, pazar günü en ciddi rakiplerinden Kütahyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-kırmızılılar, 26 puanla ensesinde olan Kütahya ekibine yenilmesi halinde diğer takipçilerinin de kazanması durumunda kendisini bir anda ilk 6'nın dışında bulabilir. 26'şar puana sahip iki ekipten Ağrı 1970, düşme potasındaki Edirnespor; averajla hattın dışında bulunan Derince ise Hacettepe 1945 ile karşılaşacak. 27 puanla 4. sırada bulunan Kaf-Kaf'ın rakipleri ise Play-Off hattına yerleşmek için 26 puanla İzmir ekibinin ensesinde hata yapmasını bekliyor. KSK, puanların birbirine oldukça yakın olduğu bir ortamda Kütahya'yı yenerek hem rakibiyle arayı açmak, hem de zirve yarışını sürdürmeyi planlıyor. İzmir ekibi, Kütahya maçının ardından Elazığspor ile karşı karşıya gelecek.

DİNÇEL'DEN TRANSFER YORUMU

KARŞIYAKA'NIN son iki maçta yaşadığı puan kayıpları camiada transfer seslerinin iyice yükseltmesine neden oldu. Ancak Karşıyaka Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, devre arasında köklü bir değişim yaşamaktan yana olmadığını belirtti. Dinçel, "Sezon ortasında ne kadar transfer yaparsanız yapın, yüzde 80-90 başarılı olmuyorsunuz. Ben devre arası transferlerinin çok fazla olmasını sağlıklı bulmuyorum. Takım performansını yükselterek başarıyı sağlamak en doğrusu. Kütahyaspor ve Elazığspor maçlarından galibiyetle ayrılıp transfer çalışmalarını o zaman gündeme almak istiyorum" dedi.