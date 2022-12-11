Fransa yarı finalde

2022 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı finalde Fas'ın rakibi oldu. 11. dakikada Dembele sağ kanattan ortasını açtı, Giroud'un kafa vuruşu kaleci Pickford'da kaldı. 17'de Griezmann'ın pasında Tchouameni uzaktan sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 23'te Kane kaleciyle karşı karşıya vurdu, Lloris topu çeldi. 29'da Kane ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Lloris topu kornere tokatladı. 47'de Bellingham ceza sahasını girer girmez vurdu, kaleci Lloris topu tokatladı. 52'de Saka, Tchouameni'nin müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 54'te penaltıda topun başına geçen Kane topu filelere yolladı: 1-1. 55'te İngiltere ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Rabiot şutunu çekti, kaleci Picford meşin yuvarlığı çıkardı.

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77'DE Dembele indirdi, Giroud'un vuruşunu kaleci Pickford çıkardı. 78'de Griezmann soldan ortaladı, Giroud kafayla topu filelere yolladı: 2-1. 81'de Mount, Hernandez'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 84'te Kane, topu üstten auta yolladı. 90+10'da Rashford serbest vuruştan direkt kaleye vurdu, top üstten az farkla auta çıktı. Maç 2-1 sona erdi.