KSK tam gaz

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki İzmir ekibinin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 96-75 yendi. İlk 4 dakikası Aliağa Petkimspor'un 10-9 üstünlüğüyle geçilen periyotta rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Pınar Karşıyaka, 7. dakika içinde farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 23-13. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 25-17 önde bitirdi. İkinci periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 14. dakika içinde farkı 14 sayıya yükseltti: 38-24.

RAKİBİNİN YAKLAŞMASINA İZİN VERMEDİ

Üstünlüğünü sürdüren KSK, soyunma odasına 49-35 galip gitti. Üçüncü periyodun başında Karşıyaka, farkı 19 sayıya (56-37) çıkardı. Aradaki farkı indiren rakibi karşısında son 2 dakikaya 60-55 önde giren KSK, periyodu 69-60 üstün geçti. Son periyoda McCollum'un 3 sayılık basketleriyle başlayan ve farkı 16 sayıya yükselten Pınar Karşıyaka, müsabakadan 96-75 galip ayrıldı.

McCOLLUM YILDIZLAŞTI

PINAR Karşıyaka'da McCollum, attığı sayılarla maçın kahramanı oldu. Özellikle son bölümde etkili üçlükler atan ve farkın kapanmasına izin vermeyen yıldız basketbolcu, mücadeleyi 38 sayıyla kapattı. McCollum'a Titto Brown 21, Delgado 11, Kenan Sipahi 9, Thomas 5, Kuzminskas 4, Berkan 4, Ali Efe 2 ve Mert 2 sayıyla destek verdi.