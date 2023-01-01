KSK’den seri sonu

Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde 2022'nin son karşılaşmasında Pınar Karşıyaka deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 78-73 yenilerek yara aldı. Ligde üst sıraları hedefleyen yeşil-kırmızılılar, başa baş geçen ilk periyodu 18-15 yenik tamamladı. İkinci periyotta McCollum ve Angola'nın üst üste bulduğu sayılarla öne geçme fırsatını yakalayan Pınar KSK, ilk yarıyı 47-39 galibiyetle noktaladı. İzmir ekibinin üstünlüğü üçüncü bölümde de devam etti. Bu periyotta yabancı yıldızları Vitto Brown ve McCollum ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka son periyoda 62-53 önde girdi.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Kıran kırana geçen dördüncü periyotta ev sahibi Bahçeşehir Koleji Boutsiele ve Muhammed ile oyuna ağırlığını koydu. Son bölümde sayı üretmekte zorlanan yeşil-kırmızılılar, Jaylon Brown ile sayılar bulsa da Bahçeşehir Koleji aradaki farkı kapatmayı başardı. Maçın son anlarında skoru koruyamayan İzmir ekibi, karşılaşmayı 78-73 kaybederek bu sezon 4. yenilgisini aldı.