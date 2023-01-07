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Kaf-Kaf’tan Yılmaz çalımı

Somaspor’un önceki gün 1 milyon TL bonservis bedeli karşılığında Düzcespor’a sattığı sol kanat oyuncusu anlaşma masasından kalkınca yeşil-kırmızılı ekip devreye girdi ve transferi bitirdi

7.1.2023

Kaf-Kaf’tan Yılmaz çalımı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, transfer çalışmalarında gaza basarken Somaspor'un Düzcespor'a sattığı 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan'la anlaşma sağladı. 1. Lig'den Samsunspor ve Boluspor'un da çok istediği ayrıca 3. Lig'in mali olarak güçlü ekibi Iğdır FK'nın da devreye girdiği yıldız adayının transferi için, Somaspor'un 1 milyon TL bonservis bedeli karşılığı Düzcespor'la anlaştığı ancak önceki gün Düzce'ye giden genç futbolcunun anlaşma masasından sözleşme imzalamadan kalktığı öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Karşıyaka, futbola altyapısında başlayan oyuncuyu ikna etti.

Yılmaz Ceylan'ın bonservis sorununu da çözecek yeşil-kırmızılıların genç sol açığa 1.5 yıllığına 3.5 milyon TL ücret ödeyeceği iddia edildi. Karşıyaka Yamanlar doğumlu olup futbola 2013 yılında 13 yaşındayken Karşıyaka'nın altyapısında başlayan Yılmaz, 2016'da kulüpten ayrıldı. Amatör olarak genç yaşta Yamanlar Esenspor, Bayraklı Bld, 35 İzmir Kültürspor, Dikili Çandarlıgücü, Yunusemre Belediyespor formalarını giyen Yılmaz, Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür tarafından transfer edilip profesyonel yapıldı.

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