KSK eskilere sarıldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta takviye çalışmalarını sürdüren Karşıyaka transferde gözünü tanıdık isimlere çevirdi. İzmir temsilcisi kadrosuna kattığı 4 isimden üçünü eski altyapı oyuncularından seçti ve birer birer takıma döndürdü. İlk devrenin son haftalarında yaşadığı puan kayıpları nedeniyle zirve yarışından uzaklaşan Kaf-Kaf'ta bir dönem ekibin altyapısında top koşturan oyuncular tekrar yuvaya döndü. İzmir temsilcisinde futbola başlayıp daha sonra profesyonel olarak yuvadan ayrılan kanat oyuncuları Ali Say, Yılmaz Ceylan ve savunma oyuncusu Batuhan Akyüz yeniden yeşilkırmızılı forma için ter dökecek. Yaptığı 4 transferin 3'ünde eski oyuncularını tercih eden İzmir ekibi ligde iddiasını sürdürmek için eskilerden performans bekleyecek.

SELAHADDİN DİNÇEL İDDİALI

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, "Yaptığımız takviyelerin takım için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aramıza katılan arkadaşlarımız bir dönem Karşıyaka forması giymiş ve bu kulübü tanıyan oyuncular. Eksiklerimizi kapatacaklar ve yeniden bu camia için mücadele edecekler. İlk yarı var olan performansımızı ikinci yarı daha da artırarak sahada olacağız ve üst sıralara tırmanacağız" dedi.

DOĞANCAN BİNGÖL