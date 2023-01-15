Kaf-Kaf hayata döndü

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Karşıyaka evinde iki kez geriye düşmesine rağmen Nevşehir Belediyespor'u 4-2 yenmeyi başardı. 11'de soldan yapılan ortaya iyi yükselen Özgürcan kafayla topu filelere gönderdi: 0-1. 13. dakikada Karşıyaka atağında Emre'nin şutunda top üst direkten döndü. 24'te Emre'nin kafa vuruşunda kaleciden seken topu Metin ağlarla buluşturdu: 1-1. 27. dakikada Karşıyaka savunmasının boşluğunda topla buluşan Dilaver, plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-2. İlk yarıyı bu skorla tamamlandı.

KARŞIYAKA PES ETMEDİ

Karşıyaka ikinci yarıya daha etkili başladı. 71'de Emre'nin pasında topla buluşan Fatih Taşdelen ceza sahası sol çaprazından kaleyi yokladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2. 76'de Fatih Taşdelen'in pasıyla soldan topla buluşan Emre Karşıyaka'yı ilk kez öne geçirdi: 3-2. 82'de konuk Nevşehir Bld'de Gökay kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90+1'de Mustafa Durgun'un pasında Fatih Taşdelen sert bir şutla topu ağlara yollayıp skoru ilan etti: 4-2.

KAPTAN OYUNDAN ÇIKMADI

MAÇIN 80. dakikasında teknik direktör Selahaddin Dinçel ile kaptan Mustafa Aşan arasında ilginç bir diyalog yaşandı. 80. dakikada Dinçel, takım kaptanı Mustafa Aşan'ı oyundan çıkartıp yerine Fatih Ergen'i almak istedi. Ancak Aşan, Dinçel'e devam etmek istediğini belirterek oyundan çıkmadı. Dinçel ise Aşan'ın yerine Emre'yi çıkartarak Ergen'i oyuna soktu.

MİNİ YORUM/ Dogancan BINGÖL

DÜELLO KSK'NİN

SEZONA şampiyonluk iddiasıyla başlayan Karşıyaka, inişli-çıkışlı bir tablo sergileyerek devreyi liderin 10 puan gerisinde kapatmıştı. Son 3 maç kala teknik ekibin başına geçerek coşkulu ve samimi tavrıyla Kaf-Kaf'a şampiyonluk havasını yeniden kazandıran Selahaddin Dinçel, altın değerindeki ilk galibiyetine uzandı. Takımın başına geçtikten sonra 3 beraberlikle devreyi kapatan Dinçel, devre arasında ekibe enerjisini geçirerek takımı yeniden ayağa kaldırdı. İlk dakikadan itibaren Dinçel'in oyunculara nakış gibi işlediği galibiyet arzusu sahada kendini belli etti ve yeşil-kırmızılılar ligin en önemli 3 puanlarından birini elde etti. Takımını öne geçiren golü atan Emre Gemici ise ilk devre geçirdiği tutuk günlerden hıncını çıkartırcasına taraftara koşup galibiyet sevincini kutladı. Yeni transferler Yılmaz ve Ali Say'ı söylemeden edemeyeceğim. Gelecek adına çok umut veren, Karşıyaka altyapısında yetişip armanın büyüklüğünü bilen oyuncular bugün ışıl ışıldı. Hadi Kaf-Kaf böyle devam.