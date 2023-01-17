Kaf-Kaf bayramı

İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka'nın futbol, basketbol ve voleybol takımları üç branşta da geçtiğimiz hafta sonunu galibiyetle kapatarak taraftarına bayram yaşattı. Futbolda, TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren yeşil-kırmızılılar, 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından ikinci yarının ilk sınavında grupta Play-Off kovalayan Nevşehir Belediyespor'u 2 kez yenik duruma düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti.

KSK, bu sonuçla rakiplerinin kayıp yaşadığı haftada 32 puana ulaşarak 5. sıradan üçüncü sıraya yükselmeyi başardı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka iki maçlık galibiyet serisinin ardından deplasmanda Ayos Konyaspor'u 82-71 yenerek yükselişini sürdürdü.

YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ligde 11 galibiyetle 26 puana yükselen Kaf-Kaf haftayı lider F.Bahçe Beko ve Türk Telekom'un ardından 3. sırada tamamladı.

Voleybol Kadınlar 1. Lig'inde de deplasmanda Çiftlikköy Belediye karşısına çıkan Karşıyaka, son sırada yer alan rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek galibiyete uzandı, alkış topladı. Bu sonuçla İzmir temsilcisi Play-Off hattının son sırasında bulunan Muratpaşa Belediye'nin hemen altında 5. sırada kendine yer buldu.

KAF-KAF'A ÇALIŞTILAR

KARŞIYAKA, futbolda 3 puan kazandığı haftayı zirve yarışındaki rakiplerinin takılmasıyla kazançlı kapattı. İlk yarıyı Kaf- Kaf'ın 10 puan önünde lider tamamlayan Yeni Mersin İdmanyurdu, Amasyaspor 1968'le (1-1), ikinci sıradaki 52 Orduspor, ise Ağrı 1970'le (1-1) yenişemedi. İlk yarıyı Karşıyaka'nın 3 puan üzerinde tamamlayan Karaköprü Belediye de 1922 Konyaspor'a evinde 3-1 yenildi. Karşıyaka, 32 puanla üçüncü sıraya tırmanırken lider Mersin İY ile arasındaki puan farkını 8'e, ikinci sıradaki 52 Orduspor'la olan puan farkını ise 3'e indirmiş oldu.

DOĞANCAN BİNGÖL