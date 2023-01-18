Golcüler konuştu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarıya evinde aldığı 4-2'lik Nevşehir galibiyetiyle başlayan Karşıyaka'da golcüler iyi başladı. İlk yarıda rakip ağları 5 kez sarsarak takımın en golcü ismi olan Fatih Taşdelen, İç Anadolu ekibine 2 gol atarak ikinci yarıya da fırtına gibi start verdi. İlk yarıda istediği performansı sergileyemeyen ve sadece 3 gol kaydedebilen Emre Gemici de ikinci yarıya golle başladı ve skor sayısını 4'e yükseltti. Kadrosunu önemli isimlerle takviye eden ve zirveyle arasındaki puan farkını eritmek isteyen Kaf-Kaf'ta forvet hattının iki önemli isminin performansı gelecek adına umut verdi. Yeşil-kırmızılılar, hafta sonunda aldığı kritik 3 puanla zirveye bir adım daha yaklaştı. Lider konumda bulunan Yeni Mersin İdmanyurdu'nun puan kaybetmesiyle 10 puanlık fark, 8'e düştü. Karşıyaka, konuk olacağı Derince'yi yenmenin hesaplarını yaparken, lider Mersin'in ise yine puan kaybını bekleyecek.

BERKE ÖZBAY