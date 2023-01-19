Kaf-Kaf’a ABD’li smaçör

Türkiye Kadınlar Voleybol Birinci Ligi A Grubu'nda 23 puanla Play- Off hattının 7 puan gerisinde beşinci sırada yer alan Karşıyaka, transferde ABD'li smaçör Tai Bierria ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son olarak İsrail'de Maccabi XT Haifa forması giyen 25 yaşındaki voleybolcu yeşil-kırmızılı kulüple sözleşme imzaladı. Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Son olarak Maccabi XT Haifa takımında forma giyen 1997 doğumlu, 1.85 boyundaki smaçör Tai Bierria sezon sonuna kadar Karşıyaka'mızda, Kendisine hoşgeldin diyor, yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.