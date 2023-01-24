KSK’nin rakibi Darüşşafaka

BİTCİ Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi. Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre müsabakaları sonucunda ilk 8 sırayı alan takımlar arasında düzenlenen organizasyonda eşleşmeler belli oldu. İzmir ekibi Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka ile eşleşti. Frutti Extra Bursaspor, F.Bahçe Beko ile, G.Saray Nef, Türk Telekom ile ve Bahçeşehir Koleji de Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadeleler 14-15 Şubat tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak. Turu geçecek takımlar dörtlü finalde Konya'da rakip olacak. Dörtlü final eşleşmelerinde G.Saray Nef-Türk Telekom maçının galibi Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka karşılaşmasının kazananı ile, Bursaspor-F.Bahçe Beko mücadelesinin galibi ise Bahçeşehir Koleji-A. Efes müsabakasından tur bileti alan takım ile kapışacak.