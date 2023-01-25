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Haberler Karşıyaka Savunmaya tam not

Savunmaya tam not

Karşıyaka, 19 maçta sadece 12 gol yerken, lider Yeni Mersin İY’nin (10) ardından 3. Lig 1. Grup’ta en az gol yiyen ikinci takım oldu

25.1.2023

Savunmaya tam not

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hattında yer alan zirve takipçisi Karşıyaka, kalesini iyi savundu. Defans hattında Metin- Cenk stoper ikilisini yıllardır değiştirmeyen İzmir temsilcisi savunmada sorun yaşamazken, defans hattında sergilediği performansla alkış topladı. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon geride kalan 19 karşılaşmada kalesinde sadece 12 gol görerek, 10 gol yiyen lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ardından fileleri en az havalanan ikinci ekip konumunda bulunuyor.

EN FAZLA 2 GOL YEDİ
Kaf-Kaf, kalesinde golü önleyemediği maçlarda ise en fazla iki gol yedi. Bu sezon geride kalan süreçte sadece iki karşılaşmada kalesinde 1'den fazla gol gören KSK, yalnızca Hacettepe 1945 ve Nevşehir Belediyespor'dan ikişer gol yedi. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon 9 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamladı.

■ BERKE ÖZBAY

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