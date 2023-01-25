Savunmaya tam not

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hattında yer alan zirve takipçisi Karşıyaka, kalesini iyi savundu. Defans hattında Metin- Cenk stoper ikilisini yıllardır değiştirmeyen İzmir temsilcisi savunmada sorun yaşamazken, defans hattında sergilediği performansla alkış topladı. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon geride kalan 19 karşılaşmada kalesinde sadece 12 gol görerek, 10 gol yiyen lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ardından fileleri en az havalanan ikinci ekip konumunda bulunuyor.

EN FAZLA 2 GOL YEDİ

Kaf-Kaf, kalesinde golü önleyemediği maçlarda ise en fazla iki gol yedi. Bu sezon geride kalan süreçte sadece iki karşılaşmada kalesinde 1'den fazla gol gören KSK, yalnızca Hacettepe 1945 ve Nevşehir Belediyespor'dan ikişer gol yedi. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon 9 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamladı.

■ BERKE ÖZBAY