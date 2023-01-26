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Haberler Karşıyaka KSK’de Kerem kadro dışı

KSK’de Kerem kadro dışı

Sakatlığının ardından sahalara dönen kanat oyuncusu ile ilgili karar verildi. 23 yaşındaki futbolcu 4 maçta sadece 23 dakika oynadı

26.1.2023

KSK’de Kerem kadro dışı

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da Kerem Pala, kadro dışı kaldı. Ekim ayında oynanan Eskişehirspor deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkmak zorun kalan Pala, 7 maç aradan sonra sahalara geri dönerek camiada sevinç yaratmıştı. Ancak iyileşmesinin ardından bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Pala, sakatlıktan sonra 4 maçta oyuna sonradan dahil olup sadece 23 dakika forma giyebildi. B.Derince maçında ise teknik direktörü Selahaddin Dinçel, Pala'yı ilk 18'de tercih etmedi.

SADECE 1 GOL KAYDETTİ
Kaf-Kaf'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon sadece Türkiye Kupası'nda oynanan Bergama Belediyespor karşılaşmasında 1 gol kaydetme başarısı gösterebildi. Sezon başında Çorum FK'dan 3 yıllığına transfer edilen futbolcuyu teknik direktör Selahaddin Dinçel'in kadrosunda düşünmediği ifade edildi. Kerem Pala, geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak forma giydiği yeşil-kırmızılı takımdaki başarılı performansı sonrası bonservisiyle kulübe gelmişti.

7 MAÇ OYNAYAMAMIŞTI
İlk yarıdaki Eskişehirspor deplasmanında dizinden çapraz bağ sakatlığı yaşayan orta saha oyuncusu, ameliyat olmadan iyileşip 7 maç aradan sonra takıma dönmüştü.

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