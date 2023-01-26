KSK’de Kerem kadro dışı

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da Kerem Pala, kadro dışı kaldı. Ekim ayında oynanan Eskişehirspor deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkmak zorun kalan Pala, 7 maç aradan sonra sahalara geri dönerek camiada sevinç yaratmıştı. Ancak iyileşmesinin ardından bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Pala, sakatlıktan sonra 4 maçta oyuna sonradan dahil olup sadece 23 dakika forma giyebildi. B.Derince maçında ise teknik direktörü Selahaddin Dinçel, Pala'yı ilk 18'de tercih etmedi.

SADECE 1 GOL KAYDETTİ

Kaf-Kaf'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon sadece Türkiye Kupası'nda oynanan Bergama Belediyespor karşılaşmasında 1 gol kaydetme başarısı gösterebildi. Sezon başında Çorum FK'dan 3 yıllığına transfer edilen futbolcuyu teknik direktör Selahaddin Dinçel'in kadrosunda düşünmediği ifade edildi. Kerem Pala, geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak forma giydiği yeşil-kırmızılı takımdaki başarılı performansı sonrası bonservisiyle kulübe gelmişti.

7 MAÇ OYNAYAMAMIŞTI

İlk yarıdaki Eskişehirspor deplasmanında dizinden çapraz bağ sakatlığı yaşayan orta saha oyuncusu, ameliyat olmadan iyileşip 7 maç aradan sonra takıma dönmüştü.