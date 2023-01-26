Pınar KSK’nin kozu evi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Manisa Büyükşehir Belediyespor engeline takılan Pınar Karşıyaka, çıkışa geçme planları yaparken bunun için de fikstürüne güveniyor. Yeşil-kırmızılılar önündeki 6 haftalık süreçte 4 maçını İzmir'de oynamanın avantajını kullanmaya çalışacak. Hatta KSK arada kupa sınavını da yine taraftarları önünde verecek. Ligde üst üste 4 mücadelesini İstanbul ekipleriyle oynayacak Kaf-Kaf öncelikle bu hafta cumartesi Galatasaray NEF ile evinde kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE DE GELECEK

Pınar Karşıyaka, peşi sıra Beşiktaş Emlakjet'i ağırlarken bu süreçte sadece Tofaş deplasmanına gidecek, ardından yine İzmir'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Dört maçın 3'ünde taraftar desteğiyle saldıracak Kaf-Kaf, bu kez kupada Darüşşafaka ile kendi evinde karşılaştıktan sonra Gaziantep deplasmanı için yola çıkacak. Karşıyaka bu deplasmanın ardından yine evine dönecek ve Türk Telekom'u misafir edecek. ZİRVEYE ARTIK ÇOK YAKIN

27 puanla 5. sıradaki Karşıyaka'nın zirvede yer alan Fenerbahçe Beko ile arasında sadece 3 puan bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, bu haftaki Galatasaray ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadeleyi 72-70'lik üstünlükle bitirmişti.

■ DOĞANCAN BİNGÖL