KSK’den kampanya

Karşıyaka yönetimi taraftarların bu hafta tek biletle hem futbol, hem de basketbol maçına girebilmeleri için kampanya düzenledi. Futbolda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 14.00'te 1922 Konyaspor'la karşılaşacak Karşıyaka, aynı gün Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak bu müsabaka ise saat 18.00'de başlayacak. Karşıyaka taraftarı da tek bilet kampanyası olması için çağrıda bulununca yeşil-kırmızılı kulüp de bu istekleri geri çevirmedi. Sadece futbol maçını izlemeyi tercih edecek yeşil-kırmızılı taraftarlar, maraton üst tribün için 35 TL, maraton alt 50, numaralı 60, VIP A-C tribünü için 150 TL ödeyecek. Basketbol maçının biletleri tam 100, öğrenci 50 TL olarak belirlenirken, KSK Store'lardan basketbol bileti alanlar aynı biletle futbol maçını da takip edebilecek. Karşıyaka yönetimi yeşilkırmızılı taraftarların bu hafta iki maçta da sporculara destek vermesi için çağrıda bulundu.



KARŞIYAKA'YI FATİH SIRTLIYOR

Karşıyaka'nın genç hücum oyuncusu Fatih Taşdelen, ileri uçta son 3 maçta 3 gol atarak takımını sırtladı. Sezon başından bu yana attığı kritik gollerle Kaf-Kaf'a önemli katkılarda bulunan Taşdelen, takımının en skorer ismi oldu. Elazığspor maçında 1, Nevşehir Belediye maçında 2 gol atarak İzmir ekibinin skor yükünü çeken Taşdelen, takımın gol yollarındaki umudu oldu. Bu sezon ligde 7, Türkiye kupasında ise attığı 2 golle takımına önemli katkı sağlayan oyuncu, yeşil-kırmızılı takımın vazgeçilmezi haline geldi.